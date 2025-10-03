Güemes se dio el gusto y cerró el torneo festejando su primer triunfo como visitante

El Gaucho, ya con la permanencia asegurada, venció por 1-0 a Almagro, que salvó la categoría gracias a la derrota de Alvarado ante Arsenal.

Hoy 17:47

Güemes cerró su participación en la presente edición del torneo de la Primera Nacional logrando un triunfazo en condición de visitante, al imponerse por 1-0 sobre Almagro en José Ingenieros.

El Gaucho, llegaba a este partido con el alivio de haberse asegurado la permanencia en la segunda división del fútbol argentino luego de vencer a San Miguel en La Isla.

El equipo santiagueño aprovechó los nervios de un rival que se jugaba la permanencia y golpeó en el minuto 34 del segundo tiempo, con una muy buena definición de Tomás Federico tras una gran habilitación de Maximiliano Álvarez.

La tensión crecía en el estadio bonaerense con los hinchas reclamándole a un equipo que logró el objetivo gracias a la manito del descendido Arsenal, que condenó a Alvarado con una goleada.

El pitazo final decretó el triunfo del equipo de Pablo Martel, festejando por primera vez en la temporada fuera de casa y dándose el gusto de cerrar el torneo con otra sonrisa.