Un hombre fue aprehendido tras ser acusado de vender artículos robados en Frías

Los elementos fueron recuperados en una carnicería de la ciudad, y el sospechoso quedó detenido a disposición de la Justicia.

Hoy 09:41

En la noche del jueves, a las 21:30 horas, personal de la Sección Robo y Hurto de la Departamental 7 de Frías llevó a cabo una investigación que culminó con la recuperación de varios elementos robados y la aprehensión de un acusado. La denuncia fue realizada por una mujer de 46 años, quien informó sobre la compra de objetos de dudosa procedencia en una carnicería.

El operativo comenzó luego de que se recibiera información sobre elementos robados que habrían sido adquiridos en el negocio de un hombre de 72 años, quien, al ser consultado por los oficiales, entregó voluntariamente los objetos sospechosos. Entre los artículos recuperados se encontraban un televisor LCD de 52 pulgadas, una garrafa de 10 kilos y un parlante marca Damgel, todos de dudosa procedencia.

El dueño de negocio indicó que había adquirido los artículos al sujeto identificado como Rojas, por la suma de $250.000. Tras la denuncia, el caso fue informado a la Fiscal de turno, Dra. Simoes Natalia, quien dispuso la aprehensión de Rojas.

De inmediato, el personal policial se dirigió al barrio Las Violetas, donde localizaron a Rojas, de 23 años, quien se encontraba en la vía pública. El joven fue detenido y trasladado a la base del Departamento de la policía, quedando aprehendido bajo la calificación de robo.

Los elementos recuperados ya se encuentran a disposición de la Justicia, que determinará los próximos pasos del proceso judicial.