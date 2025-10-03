Gimnasia se recuperó con un triunfo ante Sarmiento en Junín y se ilusiona con la clasificación

El Lobo se hizo fuerte como visitante y se impuso por 1-0 en el marco de la undécima fecha del Torneo Clausura.

Hoy 17:12

Gimnasia y Esgrima La Plata consiguió un triunfo clave al vencer por 1 a 0 a Sarmiento en Junín, por la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura 2025. El equipo dirigido por Alejandro Orfila se impuso gracias a un gol de penal de Marcelo Torres sobre el cierre del primer tiempo y volvió a sonreír en el certamen.

El Lobo aprovechó su momento en una primera mitad pareja y encontró la ventaja a través de Torres, quien definió con categoría desde los doce pasos. En el complemento, el conjunto local fue con todo en busca del empate, pero se topó con una figura decisiva: Nelson Insfrán. El arquero tripero le contuvo un penal a Iván Morales y sostuvo el resultado con varias intervenciones clave.

Con esta victoria, Gimnasia se aleja de la zona de descenso por tabla anual, mientras que Sarmiento, dirigido por Facundo Sava, quedó en una posición comprometida y acumula preocupación en Junín.

El equipo platense dio un paso importante en su objetivo de mantenerse en la máxima categoría y buscará seguir sumando confianza en la próxima fecha, cuando reciba en el Bosque a Lanús.