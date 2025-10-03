Marcos Rojo fue habilitado por AFA para jugar el Torneo Clausura en Racing

El exdefensor de la Selección Argentina finalmente podrá disputar el campeonato local con la Academia.

Marcos Rojo recibió el visto bueno de la AFA y podrá disputar el Torneo Clausura con Racing Club, ocupando el lugar de David González, quien quedó marginado tras sufrir una lesión. La decisión se enmarca en el artículo 10 del Convenio Colectivo de Trabajo, que habilita a los clubes a reemplazar futbolistas lesionados de larga duración.

Hasta ahora, el experimentado exdefensor de la Selección Argentina sólo estaba autorizado a jugar la Copa Libertadores y la Copa Argentina, debido a que su inscripción se había realizado fuera de término. Con esta habilitación, Gustavo Costas tendrá a disposición al zaguero también para el certamen local.

Por su parte, David González, de 22 años, había disputado apenas seis partidos en 2024 con la camiseta de la Academia y no era tenido en cuenta por el cuerpo técnico ni en Reserva, debido a su edad. El mediocampista sufrió una periostitis bilateral de tibia con edema óseo, lesión que le permitió al club gestionar la incorporación oficial de Rojo.

El defensor jugó hasta el momento tres partidos con Racing: los octavos de final de la Libertadores ante Peñarol y la reciente derrota frente a River por los cuartos de la Copa Argentina. Se perdió la serie con Vélez tras haber sido expulsado en la revancha contra el Manya en el Cilindro.

Con esta novedad, Rojo podrá sumar minutos en el Torneo Clausura y convertirse en una pieza clave para la Academia en la segunda parte de la temporada.