Yamal, tres semanas afuera y otra vez arde el conflicto con la Selección de España y Barcelona

El delantero se resintió de los problemas en el pubis y fue desafectado de los duelos del Blaugrana como de la Roja, lo cual hizo estallar la polémica entre club y federación.

Hoy 18:36

El delantero Lamine Yamal será baja tanto en Barcelona como en la Selección de España tras reagravar la lesión en el pubis que arrastra desde hace varias semanas. La situación no solo lo marginará de las canchas por al menos 2 a 3 semanas, sino que también reabrió el conflicto entre el club y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por la forma en la que fue tratada su dolencia.

El origen de la polémica

El jugador de 18 años había sido convocado por Luis de la Fuente para los encuentros de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ante Georgia y Bulgaria. Sin embargo, antes de que la Roja oficializara su baja, el Barça se adelantó con un comunicado en el que informó que Yamal no estaría disponible contra Sevilla y que su recuperación lo impediría de vestir la camiseta nacional.

“Las molestias en el pubis que arrastra al jugador Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas”, señaló el comunicado del club catalán.

Ante esa situación, la RFEF emitió un mensaje oficial confirmando la desconvocatoria, aunque con un claro reproche hacia el Blaugrana: “Tras la petición de información médica por parte de los servicios médicos de la RFEF en el día de ayer, los servicios médicos del FC Barcelona han remitido esta tarde, una vez publicada la convocatoria oficial, unas molestias en la zona del pubis del delantero. Por ello, en aras de favorecer una pronta recuperación sin riesgo alguno, se procede a su desconvocatoria”.

Un conflicto que viene de arrastre

La relación entre Barcelona y la Selección española ya había tomado estado público el último mes, cuando el técnico culé Hansi Flick acusó a De la Fuente de infiltrar a Yamal para que pudiera jugar. El seleccionador no tardó en contestar: “Simplemente me quedé sorprendido con sus manifestaciones porque él fue seleccionador y pensé que él tendría esa empatía”, expresó con dureza.

Con esta nueva lesión, el delantero estrella se perderá los partidos de Eliminatorias con la Roja y varios compromisos del Barça, en un momento en el que su figura es clave tanto para el club como para el seleccionado nacional.