Adrián Balboa pidió disculpas tras escupir a Marcos Acuña en el duelo ante River por Copa Argentina

Hoy 20:46

El delantero de Racing, Adrián Balboa, rompió el silencio luego del polémico episodio que protagonizó en la eliminación de la Academia frente a River en los cuartos de final de la Copa Argentina. El uruguayo fue protagonista de una gresca en Rosario tras escupir a Marcos Acuña al término del encuentro que el Millonario ganó 1-0.

El pedido de disculpas

Un día después, Balboa reabrió sus redes sociales para difundir un comunicado en el que asumió su error y ofreció disculpas públicas. “Mi comportamiento no refleja mis valores individuales, ni los del grupo que integro, ni los del club al que represento”, señaló en el inicio del escrito.

Además, agregó: “Quiero pedir disculpas públicas por mi reacción en el partido de ayer. También quiero pedir perdón a todos los que se hayan sentido ofendidos y/o agredidos con mi accionar. Esto nunca me había ocurrido como profesional y me comprometo a que no volverá a pasar”. Según trascendió, el atacante también buscará contactarse personalmente con Acuña para disculparse cara a cara.

El escándalo en Rosario

El escupitajo de Balboa desató un forcejeo entre jugadores y cuerpos técnicos en el campo de juego. Incluso, el entrenador Marcelo Gallardo, presente junto al plantel de River, intentó contener al campeón del mundo, que fuera de sí buscaba increpar al uruguayo.

Posible sanción

Más allá del pedido de disculpas, Balboa podría enfrentar una sanción disciplinaria. Según el reglamento, el delantero se expone a un castigo de al menos tres partidos por su gesto hacia Acuña. En caso de que la suspensión sea inferior a cuatro encuentros, esta se cumpliría únicamente en la Copa Argentina, certamen en el que Racing ya quedó eliminado.