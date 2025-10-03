El videoclip “60 años junto a vos” se presentó con música, danza y escenarios emblemáticos

Con una música original, bailarines y músicos de primer nivel, la obra homenajea las seis décadas de historia de Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 23:35

En el marco de los festejos por los 60 años de Canal 7 Santiago, se estrena el videoclip de la canción “60 años junto a vos”, una obra creada como homenaje a seis décadas de historia y cercanía con los santiagueños.

El proyecto reúne a músicos de nuestra provincia y a talentosos bailarines que, con su arte, transmiten la identidad cultural de Santiago. La producción fue grabada en escenarios que representan la esencia de la Ciudad: el Patio del Indio Froilán, emblema del folclore y la tradición; el imponente Estadio Único Madre de Ciudades, símbolo de modernidad; el Teatro 25 de Mayo, la Unse y el Puente Carretero, ícono de unión y pertenencia.

Más que un videoclip, se trata de un mensaje de gratitud hacia la gente, que a lo largo de seis décadas acompañó a Canal 7 en cada momento. “60 años junto a vos” es la manera de celebrar la historia compartida y reafirmar el compromiso de seguir caminando juntos hacia el futuro.

Participan Facundo Soplán, Malena Soria, Franco Arias, Sofía Luna, bailarines del ballet Jorge Newbery de Juan Carlos Roldán.

Mirá el video clicp completo aquí: