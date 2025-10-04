Previo a la clasificación, Franco Colapinto finalizó 16º en la última práctica libre del Gran Premio de Singapur de la F1

El piloto argentino, que había culminado 19° en las primeras dos pruebas libres, mejoró su performance en el inicio de la jornada de este sábado. Max Verstappen, Oscar Piastri y George Russell los mejores.

Hoy 08:10

Franco Colapinto completó la tercera y última sesión de prácticas del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 con una buena prestación de su Alpine A525, con el cual completó un total de 22 giros en el circuito urbano de Marina Bay, y con ello fue completando los ajustes de puesta a punto para afrontar la clasificación y la competencia.

Durante la primera parte de la tanda, el piloto argentino giró con neumáticos de compuesto medio, con los cuales recorrió el circuito de 4.957 metros por 14 vueltas, logrando en su mejor paso 1m32s672; durante esos momentos, Colapinto se pasó en uno de los frenajes corrigiendo la maniobra al recorrer la vía de escape para retornar al sentido de giro, y además rozar uno de los muros, lo cual determinó una detención en boxes para chequear que la suspensión trasera (derecha) no presentaba inconvenientes.

Al retornar a la pista, se le colocaron neumáticos blandos, y con ellos el pilarense completó durante los últimos minutos la sesión cronometrada en donde registró siete giros siendo el mejor de ellos con un tiempo de 1m31s047, que le permitió quedar 16° en la tabla de tiempos y con ello volver a quedar por delante de su compañero Pierre Gasly (19°) por 596/1000 al concluir la última práctica.

Cabe señalar que sobre el cierre de la actividad, Colapinto protagonizó una situación cuasi riesgosa con el campeón Max Verstappen (marcó el mejor tiempo), cuando al observar que Gasly se acercaba rápidamente para mejorar sus tiempos el neerlandés intentó filtrarse por su costado derecho y el Alpine del argentino y el Red Bull llegaron a rozarse levemente, pero sin consecuencias para las unidades.

En la previa, el GP de Singapur se mostraba como no de los desafíos más importantes de la temporada de la Fórmula 1 por el intenso calor que sufren los pilotos durante las sesiones. Tras el primer día de pruebas, Colapinto lo confirmó y reveló que no usará el traje refrigerante, ya que no le resultó cómodo este viernes.

Si bien no es un circuito que sea positivo para Alpine desde la configuración del auto, la idea del piloto argentino y de la escudería francesa será aprovechar cualquier posibilidad que le puedan dar sus rivales. Este viernes, hubo varios accidentes y situaciones riesgosas que abren el juego.

De esta manera, bajo un calor agobiante y con un monoplaza que no responde de la mejor manera, Colapinto intentará mejorar su rendimiento, estar más cerca de Pierre Gasly y apuntar a pasar la Q1 para seguir sumando puntos antes de la decisión final de Alpine para definir al segundo piloto para el 2026.

Agenda del GP de Singapur

Sábado 4 de octubre

Prácticas Libres 3 : 06.30 a 07.30

: 06.30 a 07.30 Clasificación: 10.00 a 11.00

Domingo 5 de octubre

Carrera: 09.00

Todas las prácticas, la clasificación y la carrera podrán seguirse en vivo por Disney+