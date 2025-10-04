Ingresar
El tiempo para este sábado 4 de octubre en Santiago del Estero: jornada calurosa con una máxima de 37ºC

Un cielo algo nublado y vientos del sector norte con máximas de 31Km/h. ¿Cómo seguirá el domingo y la semana que viene?

Hoy 06:30

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este sábado en Santiago del Estero una mañana con cielo algo nublado y vientos moderados del sector norte que rotará hacia la noche del sector noreste con una máxima de 31 Km/h.

La temperatura máxima que alcanzaría los 37ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el domingo dará un poco de respiro con una máxima que tocaría los 32ºC, parcialmente nublado y vientos del sector norte que irán rotando al sur y para la noche del sureste.

Para el comienzo de semana, el lunes se espera que la temperatura baje llegando la máxima a 26ºC, cielo parcialmente nublado y vientos del sector sureste - este.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional

