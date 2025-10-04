Impactante video: escapó de un control y desató el enojo de los gendarmes

Luego de evadir el control, el conductor de la camioneta casi atropella a un gendarme. El hecho ocurrió este viernes al mediodía en la ruta nacional 34 entre Colonia Santa y Urundel.

Hoy 09:23

Un grave incidente se registró este viernes alrededor de las 13 sobre la Ruta Nacional 34, en el tramo comprendido entre Colonia Santa y Urundel, en el norte salteño. Un conductor que circulaba en una camioneta evadió un control vehicular de Gendarmería Nacional y, en su intento de fuga, realizó maniobras peligrosas que estuvieron a punto de causar una tragedia.

Según las primeras versiones, al advertir la presencia de los efectivos, el conductor giró en “U” de manera repentina y escapó por la banquina a gran velocidad, poniendo en riesgo a los uniformados y a otros automovilistas. En medio de la persecución, la camioneta recorrió varios metros hasta que impactó de lleno contra la parte trasera de un camión, quedando incrustada en el vehículo de gran porte.

Testigos registraron en video el momento posterior al choque, donde se observa a varios gendarmes visiblemente enojados, golpeando las puertas de la camioneta para que el conductor saliera. “¡Hacelo bajar!”, gritaba uno de los efectivos mientras otros intentaban abrir a la fuerza la puerta delantera, que habría quedado trabada por el impacto. Incluso golpearon las ventanillas traseras en un intento por ingresar al vehículo.

Las imágenes circularon rápidamente por redes sociales, generando conmoción por la peligrosidad de la maniobra y la fuerte reacción de los agentes.

Gendarmería Nacional no emitió hasta el momento un comunicado oficial, por lo que se desconoce el estado de salud del conductor, las razones por las que intentó evadir el control y si hubo personas detenidas.

Como consecuencia del siniestro, la Ruta 34 permaneció completamente cortada durante varias horas, afectando el tránsito en la zona norte de la provincia al menos hasta las 17.