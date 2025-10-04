Detuvieron en Córdoba al principal sospechoso de un crimen ocurrido en Ojo de Agua

El sospechoso quedó a disposición de la justicia santiagueña, que continuará con el proceso judicial.

Un importante operativo policial llevado a cabo en Córdoba Capital permitió la captura de un hombre de 34 años, señalado como el principal sospechoso de un crimen que ocurrió en diciembre de 2023 en Santiago del Estero.

El detenido fue localizado en el barrio René Favaloro tras una serie de tareas de vigilancia e inteligencia desarrolladas por el Departamento Homicidios de la Policía de Córdoba, en coordinación con efectivos de la Policía santiagueña. Al percatarse de la presencia de los uniformados, el hombre intentó huir, pero fue reducido de inmediato en plena vía pública.

La investigación lo vincula con el asesinato de un hombre de la misma edad, cuyo cuerpo fue encontrado con impactos de arma de fuego a la vera de la Ruta Nacional 9, cerca de la localidad de Ojo de Agua, en Santiago del Estero. El sospechoso quedó a disposición de la justicia santiagueña, que continuará con el proceso judicial.