Violenta pelea entre estudiantes en una escuela: un adolescente resultó herido con un cuchillo

Hoy 09:49

Un grave incidente de violencia tuvo lugar este viernes al mediodía en una escuela del barrio Alto Alberdi, en la ciudad de Córdoba. Un grupo de estudiantes de 3º y 4º año protagonizó una pelea con cuchillos, dejando a uno de los adolescentes con lesiones graves.

Según informaron fuentes locales, los directivos de la institución reaccionaron rápidamente al ser alertados por el violento enfrentamiento. Al llegar al lugar, descubrieron que los jóvenes estaban intercambiando cuchillazos, generando una situación de alto riesgo.

La Policía intervino de inmediato tras ser notificada, y durante el procedimiento secuestraron el cuchillo utilizado en el enfrentamiento. Además, un servicio de emergencias se presentó en el lugar para asistir a uno de los jóvenes, quien resultó con una dislocación de hombro debido a la pelea. El adolescente fue trasladado al Hospital Eva Perón para recibir atención médica.

El hecho ha causado gran preocupación en la comunidad educativa y ha encendido las alarmas sobre la creciente violencia entre los adolescentes. Las autoridades escolares y policiales continúan investigando los motivos detrás de este violento episodio para identificar a los responsables y tomar las medidas necesarias.