Video: un espectáculo de drones en Liuyang se convirtió en una lluvia de fuego

Un accidente con drones cargados de fuegos artificiales provoca pánico entre la multitud, pero no hay víctimas

Hoy 12:58

Lo que debía ser una celebración impresionante por el Día Nacional de China en la ciudad de Liuyang, la capital mundial de los fuegos artificiales, terminó en caos y pánico. El 2 de octubre, durante el evento Liuyang Sky Theater, un espectáculo de drones sobre el río Liuyang se transformó en una escena aterradora cuando parte de los drones que transportaban fuegos artificiales se incendiaron. La falla provocó una verdadera "lluvia de fuego" sobre el público, dejando imágenes impactantes y desatando el pánico entre los miles de asistentes.

El evento, que combinaba luces y pirotecnia para crear un espectáculo tridimensional en el cielo, se convirtió en un escenario de caos cuando las chispas y las llamas comenzaron a caer sobre el público. En los videos compartidos en redes sociales, se puede observar a los asistentes usando sillas como escudos improvisados mientras corrían para ponerse a salvo de los incendios que se propagaban en las zonas cercanas al río, en áreas de pasto seco y paja.

Afortunadamente, según las autoridades, la respuesta de emergencia fue rápida. Los bomberos llegaron pocos minutos después de que se encendiera el fuego, logrando controlarlo rápidamente. Jimu News reportó que no se registraron víctimas, aunque la tensión fue evidente en el momento.

El espectáculo involucraba a unos 5.000 drones y, según la Oficina Municipal de Cultura, Turismo y Deportes de Liuyang, el fuego se originó en una zona de materiales altamente inflamables, lo que permitió que el incendio se expandiera rápidamente.