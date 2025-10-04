Neder: “El peronismo es la única muralla para que no se lleven puestos los derechos”

El senador encabezó un plenario de Fuerza Patria Peronista en Los Juríes, departamento General Taboada.

Hoy 13:54

Fuerza Patria Peronista realizó un plenario dirigencial en la ciudad de Los Juríes, departamento General Taboada, encabezado por el candidato a senador nacional José Emilio Neder, junto a los candidatos a vicegobernador, Carlos Silva Neder; a senadora nacional, Marcela Soria; y a diputado nacionales, Marcelo Barbur y Lucía Corlli.

En las colmadas instalaciones del club Sportivo Comercio, dio la bienvenida el Dr. Marcelo Barbur, como anfitrión del encuentro. También hablaron el titular de la Junta Departamental del PJ, Dr. Julio Ernesto Castro; y el vicegobernador Carlos Silva Neder. Además, asistieron candidatos a comisionados municipales de localidades vecinas.

Mensaje de Neder

El mensaje de cierre estuvo a cargo de “Pichón” Neder, quien agradeció a la masiva concurrencia y puntualizó: “El odio que este Gobierno Nacional viene a proponernos representa un modo de vida diametralmente diferente como sociedad, que nada tiene que ver con nuestra esencia de santiagueños y argentinos”.

“Viven humillando y maltratando, la casta que tanto decían resultó ser el pueblo, resultó ser la salud y la educación pública, resultaron ser los jubilados. Ese Estado que tanto se jactan de destruir es necesario para la gente, porque ese Estado es un acueducto como el que se hizo para que tenga agua Los Juríes, y es la Facultad de Medicina para que jóvenes de nuestra provincia puedan estudiar, realizar sus sueños y proyectar una vida digna”, remarcó.

“A esa crueldad de la derecha, que aparte siempre ajusta para abajo y nunca para arriba, desde Fuerza Patria Peronista proponemos otro modelo: nacional y popular de compromiso, unidad y fortaleza para construir desarrollo federal. Esta elección del 26 de octubre es el momento del peronismo, somos la única muralla para que no se lleven puestos los derechos”, concluyó Neder.