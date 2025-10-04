Lautaro Martínez abrió el camino para la goleada de Inter ante Cremonese

El delantero argentino convirtió un gol para su equipo, que goleó como local por 4-1 y alcanzó la punta con un encuentro más.

Hoy 16:03

Lautaro Martínez volvió a ser determinante en el triunfo del Inter de Milán, que superó por 4-1 a Cremonese en el estadio Giuseppe Meazza, por la sexta fecha de la Serie A. Con su tanto, el delantero de la Selección Argentina alcanzó su tercer gol en el certamen y fue clave para que su equipo se ubique en lo más alto de la tabla.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El capitán argentino abrió el marcador a los seis minutos del primer tiempo, aprovechando una gran jugada colectiva que desató la fiesta en el Meazza. Luego, Ange-Yoan Bonny amplió la ventaja a los 38 de esa primera mitad. En el complemento, Federico Dimarco y Nicolo Barella liquidaron el encuentro con goles a los 10 y 12 minutos, respectivamente, mientras que Federico Bonazzoli descontó para la visita a tres del final.

En el local, Lautaro Martínez fue titular y una de las figuras del encuentro. En tanto, Tomás Palacios integró el banco de suplentes pero no sumó minutos por decisión del entrenador Cristian Chivu. Por el lado de Cremonese, Franco Vázquez fue parte del once inicial, mientras que Martín Payero esperó su oportunidad entre los relevos.

Con esta victoria, el Inter alcanzó los 12 puntos y comparte la punta del campeonato junto a Milan, Napoli y Roma, aunque con un partido más disputado. Por su parte, Cremonese quedó con nueve unidades y perdió la oportunidad de treparse a la cima del torneo.