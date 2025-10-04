¡Que calor! El termómetro rozó los 40 grados en Santiago del Estero

La capital santiagueña vivió un sábado agobiante con una máxima de 39°C, superando lo previsto por el Servicio Meteorológico Nacional. Se espera un leve descenso para el domingo.

Aunque la primavera recién comienza, Santiago del Estero tuvo este sábado una jornada digna del pleno verano. Según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 17 horas el termómetro marcó 39 grados, dos por encima de la máxima pronosticada para la jornada, que era de 37°C.

El calor se sintió con fuerza en toda la ciudad, con una humedad del 32% y vientos leves del noreste, que soplaron a unos 12 km/h, brindando apenas un respiro en medio del sofocante ambiente.

En busca de alivio, muchos santiagueños se volcaron al Parque Aguirre y a las aguas del Río Dulce, donde familias y grupos de amigos aprovecharon para refrescarse y disfrutar de la tarde al aire libre. Las postales de reposeras, tereré y chapuzones se repitieron a lo largo de la costanera, en un clásico anticipo de lo que suele vivirse en los meses de verano.

Para este domingo 5 de octubre, el SMN anticipa un leve alivio, con una máxima de 32°C y cielo parcialmente nublado. Los vientos soplarán del norte, rotando hacia el sur durante la tarde y al sureste hacia la noche.

En tanto, el lunes se presentará con una baja más marcada de temperatura, con una máxima de 26°C y cielo parcialmente nublado, acompañado por vientos del sector sureste-este.

El cambio de condiciones traerá algo de alivio tras un inicio de octubre que, al menos por ahora, recordó a los días más calurosos del verano santiagueño.