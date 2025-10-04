El jefe de Williams fue consultado por Doohan y terminó elogiando a Colapinto

James Vowles descartó negociaciones con el piloto australiano y destacó el trabajo que el equipo británico realizó junto al argentino, hoy parte del programa de Alpine.

Hoy 19:24

En la previa de un nuevo Gran Premio de Fórmula 1, los jefes de las escuderías Alpine, Williams y Aston Martin participaron de la habitual conferencia de prensa con los medios internacionales. Allí, una pregunta sobre el futuro del australiano Jack Doohan en la categoría derivó en un inesperado elogio hacia Franco Colapinto, el piloto argentino que compite actualmente con Alpine.

Consultado sobre la posibilidad de incorporar a Doohan como piloto de reserva en 2026, el jefe de Williams, James Vowles, fue tajante: “Desde nuestro conocimiento, Doohan está bajo contrato con Alpine. Nosotros además tenemos nuestro propio programa de jóvenes pilotos, como Luke Browning, que está segundo en F2. Trabajamos con Colapinto en el pasado, que ahora está con Alpine, y todo está puesto en desarrollar nuestro propio programa de pilotos”, respondió, dejando en claro que el equipo británico no tiene planes de incorporar a nuevos conductores externos.

El comentario de Vowles no pasó desapercibido, ya que incluyó un guiño hacia Colapinto, quien formó parte del programa de desarrollo de Williams antes de pasar a Alpine a comienzos de esta temporada.

Por su parte, el jefe de Alpine, Steve Nielsen, también se refirió a la situación de Doohan: “Jack sigue siendo parte de nuestro programa de pilotos. Corrió en las primeras carreras de la temporada, pero hicimos un cambio y lo pusimos a Franco (Colapinto). Siempre estamos evaluando nuestras opciones, pero tomaremos decisiones cuando corresponda”,

dijo, sin confirmar si el australiano volverá a tener actividad antes de fin de año.

El presente de Colapinto con Alpine

En sus 11 carreras al volante del monoplaza francés, Colapinto debió lidiar con un auto de rendimiento irregular y aún no logró sumar puntos. Su mejor actuación fue en el Gran Premio de Países Bajos, donde finalizó 11°, quedando a las puertas de sus primeras unidades en la máxima categoría.

Con 17 carreras disputadas, Alpine ocupa el último lugar en el Campeonato de Constructores, con 20 puntos, todos obtenidos por Pierre Gasly. Por delante se ubica Haas, con 44 unidades.