Espectaculos

La hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa debutó como modelo y causó furor en redes

Morena Echarri, de 22 años, irrumpió en el mundo fashion como protagonista de una campaña que combina elegancia, rebeldía y una fuerte impronta personal.

Hoy 23:44
Morena Echarri

Morena Echarri, hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, dio su primer gran paso en el universo del modelaje y rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los amantes de la moda y el espectáculo. La joven de 22 años debutó como imagen central de “Euphoria”, la nueva colección de Cynthia Martos, inspirada en la libertad, el poder y la frescura de las nuevas generaciones.

Su aparición no pasó desapercibida: las redes sociales se llenaron de elogios por su presencia escénica, su actitud ante la cámara y su estilo propio, una mezcla perfecta de elegancia, rebeldía y autenticidad.

La campaña la muestra en distintos escenarios y estilos, pero siempre con una identidad muy marcada. Morena posó con looks de gala de estética moderna: sastrería negra en versión minimalista —saco, chaleco y pantalón—, accesorios dorados y una actitud segura que reafirma su personalidad. Uno de los conjuntos más comentados fue un mono negro con pedrería y recortes cut out en pecho y abdomen, que dejaban ver sus tatuajes y reforzaban la idea de la moda como una forma de expresión personal.

También deslumbró con un minivestido nude, sin mangas y completamente bordado en hilos plateados y detalles brillantes, que aportaron un aire etéreo y sofisticado. En otra de las imágenes más celebradas, lució un vestido largo negro con cuello alto, mangas cortas y aberturas decoradas con piedras, una prenda que mezcla elegancia y vanguardia con guiños a las grandes pasarelas internacionales.

Desde la marca destacaron que “Euphoria es una celebración de la noche, un espacio donde la oscuridad se convierte en el escenario perfecto para brillar”. Y agregaron: “Las prendas, de géneros nobles y caída fluida, encuentran en Morena Echarri la fuerza y la frescura que definen esta propuesta”.

El maquillaje, a cargo de Sochi Herrera, acentuó su mirada con un smokey eyes intenso en tonos negros y marrones, labios nude y rubor rosado, mientras que el peinado —una cola de caballo relajada con mechones sueltos— completó el look moderno y descontracturado.

Aunque su apellido abre puertas, el interés de Morena por la moda no es nuevo. En los últimos años mostró curiosidad por el diseño y la confección de prendas propias, explorando un camino artístico que va más allá del legado familiar. Su rápido impacto en campañas, redes y editoriales confirma que hay algo más que herencia: hay estilo, búsqueda y una voz propia que empieza a hacerse oír.

Heredera de una historia familiar muy querida por el público argentino, Morena creció rodeada de arte y cámaras. Sus padres, Pablo Echarri y Nancy Dupláa, se conocieron en Los buscas de siempre (2000), se casaron en 2007 y tienen dos hijos: Morena y Julián, además de Luca Martín, el primogénito de Dupláa.

Hoy, el debut de Morena como modelo marca una nueva etapa para la familia: una generación que se abre paso con identidad, talento y un estilo que promete dejar huella en la moda nacional.

