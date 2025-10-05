El Aston Villa del Dibu Martínez venció al Burnley y sumó su segundo triunfo consecutivo en la Premier League

En el estadio Villa Park, los Villains se impusieron por 2-1 frente a los Clarets gracias a un doblete del Malen. El arquero fue titular y capitán, mientras que el volante debió salir por una conmoción cerebral.

El Aston Villa de Emiliano “Dibu” Martínez (titular y capitán) y Emiliano Buendía (que ingresó en el complemento pero debió salir por una conmoción cerebral) venció por 2-1 al Burnley este domingo, por la séptima fecha de la Premier League. Fue una buena victoria para los Villains, que se apoyaron en un doblete de Donyell Malen, aunque el cierre del partido dejó preocupación por el estado del volante argentino.

Buendía, que había ingresado a los 66 minutos, debió ser reemplazado por Ian Maatsen sobre el final, pese a que el Villa ya no tenía cambios disponibles. La sustitución fue posible gracias al protocolo especial por conmociones cerebrales, que permite una ventana extra. El marplatense estuvo unos diez minutos tendido, pero pudo salir por sus propios medios, y el club confirmó que le realizarán estudios para descartar cualquier complicación.

En cuanto al desarrollo del juego, el Villa no sufrió sobresaltos hasta el tramo final. Malen abrió el marcador a los 25 minutos y amplió la ventaja a los 63, pero Burnley descontó a los 77 con un cabezazo de Lesley Ugochukwu, que se le filtró entre las piernas al Dibu Martínez.

Con esta victoria, el Aston Villa consiguió su segundo triunfo consecutivo y trepó al puesto 13° de la tabla con nueve puntos, los mismos que Brighton y Newcastle. Tras la pausa por la Fecha FIFA, el equipo de Unai Emery visitará al Tottenham de Cuti Romero el 19 de octubre, por la octava jornada. Mientras tanto, Dibu Martínez viajará a Estados Unidos para disputar los amistosos de la Selección Argentina ante Venezuela (10/10 en Miami) y Puerto Rico (13/10 en Chicago).