La semana comienza con una máxima de 25ºC en Santiago del Estero

Se anuncia un lunes con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector sudeste.

Hoy 07:18

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes en Santiago del Estero una mañana con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector sudeste.

Hacia la tarde, cielo algo nublado, vientos del sudeste, rotando al este y una temperatura máxima que alcanzaría los 25ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido anticipa un martes con 28ºC de máxima, cielo despejado y vientos moderados de direcciones variables.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

