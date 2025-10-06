Éxito total en la séptima fecha del Campeonato Santiagueño de Karting

Con un imponente marco de público el sábado se vivieron vibrantes competencias en el Parque Aguirre.

El Campeonato Santiagueño de Karting vivió una noche inolvidable este sábado en el Kartódromo Francisco de Aguirre, donde se disputó la séptima y penúltima fecha del certamen bajo la organización de la Asociación de Pilotos de Santiago del Estero (APSE). Con un imponente marco de público y un gran nivel de competencia, las siete categorías ofrecieron espectáculos vibrantes que ratificaron el excelente momento del karting provincial.

En 110 Escuela, el joven Gael Sierra se impuso con autoridad, escoltado por Gerónimo Faccioli y Benicio Soria, quienes completaron el podio. Por su parte, en IAME 60, el campeón vigente Lorenzo Liverani volvió a brillar al quedarse con un triunfo contundente, seguido por Bautista Sola e Ignacio Sierra, en una carrera llena de emoción.

La categoría 150 A Nacional tuvo como vencedor a Nicolás Salomón, en una prueba muy disputada frente a Valentino De La Riestra y Felipe Gallardo, mientras que en 150 C Nacional la victoria fue para Gabriel Suárez, superando a Miguel Gálvez y Cristian Alburquerque.

En 150 Junior, Fausto Biagioli se quedó con el primer puesto tras una actuación sólida, seguido por Benjamín Leal e Ignacio Sierra, que repitió podio. En tanto, en 150 B, Benjamín Sola se alzó con una trabajada victoria, relegando a Matías Tarchini y Exequiel Gubaira, quienes completaron un cerrado top tres.

Finalmente, en 150 A, el más rápido de la noche fue Agustín Viano, quien cruzó la meta antes que Ricardo Mattar (h) e Ignacio Umbidez, en otra definición vibrante.

El evento no solo destacó por el nivel deportivo, sino también por el entusiasmo del público, que colmó las tribunas del kartódromo y acompañó cada carrera con fervor.

La gran final del campeonato ya tiene fecha confirmada: será el 12 de noviembre, nuevamente bajo las luces del Francisco de Aguirre, en lo que promete ser una fiesta del karting santiagueño para cerrar una temporada 2025 cargada de adrenalina y talento.