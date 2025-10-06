Filtraron la primera foto de Wanda Nara abrazada a Martín Migueles en público

La conductora llamó la atención este fin de semana al ser vista en un centro comercial de Nordelta mientras caminaba de la mano con Martín Migueles.

Por eso, en las redes sociales circularon varias imágenes en las que se los puede ver muy unidos y abrazados a pocas semanas de haber iniciado su romance.

Ángel de Brito fue uno de los periodistas encargados de compartir la foto de Wanda tomada del brazo de Martín. En la postal también aparece una de las hijas de la mediática.

“Estaban juntos caminando por el centro de Nordelta”, detalló Gustavo Méndez esta mañana al aire de Mujeres argentinas (eltrece). Y comentó: “Ya no se ocultan”.

Para recordar otras de las salidas que tuvo la pareja, el periodista detalló: “Habían hecho un asado con Maxi (López). La acompañó a los Martín Fierro y se quedó en los cuartos del hotel 5 estrellas de Puerto Madero”.

A través de sus redes sociales, Wanda había mostrado cómo la sorprendió Martín por el Día de la Primavera: no solo le mandó flores amarillas a ella, sino a todas las mujeres de su familia. El detalle no pasó inadvertido en las redes sociales, donde la mediática compartió imágenes del obsequio, acompañadas de la letra “M”.