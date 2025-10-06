María Vázquez posó con sus hijas: elegancia, estilo y una sesión de fotos que deslumbró en redes

La modelo argentina de 50 años protagonizó una campaña de Swarovski junto a sus hijas, de 22 y 15 años. Las tres marcaron tendencia con looks en tonos mocha mousse.

Hoy 19:05

La top model María Vázquez volvió a impactar con su elegancia en una producción especial por el Día de la Madre, acompañada por sus hijas Mía y Myla Cambiaso, fruto de su matrimonio con el polista Adolfo “Adolfito” Cambiaso.

Las tres posaron en el campo familiar de La Dolfina, en Cañuelas, para una campaña de la firma Swarovski, y el resultado se viralizó en redes sociales por la belleza y el estilo del trío.

La foto, compartida por Mía con la frase “Triple M”, muestra a madre e hijas luciendo looks en mocha mousse, el tono protagonista del año según las tendencias de moda 2025.

Moda, familia y brillo Swarovski

María Vázquez deslumbró con un conjunto translúcido compuesto por una blusa corta de mangas abullonadas y una falda amplia con tajo lateral, mientras que su hija mayor, Mía Cambiaso (22), polista internacional y primera mujer latina en ganar la Copa de la Reina, eligió una túnica oversized transparente con falda de volados y lencería de encaje floral a la vista.

Por su parte, Myla Cambiaso, de 15 años, completó la escena con un vestido off shoulders drapeado, también en tono mocha, que combinó con joyas de la marca.

Las tres lucieron piezas de la nueva colección de Swarovski, lanzada por el 130° aniversario de la firma. María llevó un collar, pulsera y aros de la línea Idylia, Mía apostó por accesorios de la colección Milenia y Myla combinó piezas de las líneas Milenia, Gema y Angelic.

El estilismo estuvo a cargo de Andrés Pastor, con maquillaje de Gervasio Larrivey, peinado de Eddie Rodríguez y fotografía de Sol Levinas. En Instagram, los elogios no tardaron en llegar: “Una reina y dos princesas”, “Muy bellas y elegantes” y “Tres bellezas”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Mía y Myla Cambiaso, las herederas fashionistas de María Vázquez

Con solo 15 años, Myla Cambiaso ya se perfila como una de las it girls del momento. En la última edición de BAFWEEK, desfiló para la marca Heidi Clair con un look de inspiración vintage: corpiño y culotte con puntilla, camisa de género liviano y botas estilo cowboy.

Días más tarde, participó en Colecciones by Patio, en el Patio Bullrich, donde deslumbró con un conjunto de Zadig & Voltaire compuesto por camisa blanca con aberturas en forma de estrella, pantalón recto y zapatillas al tono, complementado con un pañuelo animal print y bolso rojo.

Por su parte, Mía Cambiaso, que forma parte del equipo femenino de polo de La Dolfina, también impone su estilo. Durante el verano europeo, compartió imágenes desde la playa luciendo una microbikini mocha mousse con brillos y joyería minimalista de Swarovski.

En otra postal, combinó su traje de baño con una remera gris ajustada al cuerpo, demostrando que la simpleza y el glamour pueden convivir en un mismo look.