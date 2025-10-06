Amenazó con un arma de fuego a su familiar en el barrio San Javier y terminó detenido por tener pedido de captura

El violento hecho ocurrió en la tarde del domingo. Un joven de 29 años fue reducido por la Policía luego de agredir y amenazar a una pariente. Al ser identificado, se descubrió que tenía una orden de detención vigente por robo calificado.

Hoy 19:28

En la tarde del domingo, personal de la Comisaría Comunitaria Nº 47, con apoyo de la División Prevención de la Departamental 4, intervino en una violenta gresca familiar registrada en el barrio San Javier de la ciudad de La Banda, donde un hombre de apellido Bracamonte habría agredido y amenazado con un arma de fuego a una vecina, que además sería su pariente.

El conflicto derivó en disturbios de grandes proporciones, con intercambio de golpes y lanzamiento de objetos contundentes entre los familiares, quienes exigían que el agresor fuera demorado y retirado del lugar.

Ante la tensa situación, efectivos de la Sección Robos y Hurtos de la misma dependencia lograron mediar y convencer al sospechoso Bracamonte para que se trasladara voluntariamente, junto a un familiar, hacia la sede policial. Durante la intervención no se halló el arma de fuego mencionada, y tras el procedimiento la zona quedó en calma.

La víctima, también de apellido Bracamonte, radicó denuncia penal por lesiones y amenazas, causa en la que tomó intervención la Fiscalía de Delitos Comunes de La Banda.

Al verificar los antecedentes del demorado, el personal policial detectó que el mismo tenía un pedido de detención vigente por robo calificado, dispuesto por la Jueza de Control y Garantías de La Banda.

Por disposición judicial, el Bracamonte, de 29 años, quedó formalmente detenido y alojado en la Comisaría Comunitaria Nº 47, en el marco de la causa por robo calificado.