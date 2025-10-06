Superluna de octubre 2025: Así se ve ya la deslumbrante “luna de la cosecha”

El fenómeno astronómico ya puede observarse y así permanecerá hasta la madrugada del martes. Será la primera de tres superlunas consecutivas del año.

Hoy 21:01

La noche de este lunes 6 de octubre de 2025 ofrece un espectáculo imperdible: la luna de la cosecha, también conocida como superluna de octubre, alcanzará su punto máximo de brillo y tamaño aparente en el cielo.

Según los astrónomos, el satélite natural de la Tierra llegará a su fase llena alrededor de las 23:48 (hora argentina), momento en el que se verá más grande y luminosa de lo habitual.

¿Por qué se llama “luna de la cosecha”?

El nombre tiene un origen ancestral. Según el Almanaque del Agricultor, esta luna llena recibe su denominación porque, históricamente, su luz ayudaba a los agricultores del hemisferio norte a terminar las cosechas de otoño después del atardecer.

Es, además, la luna llena más cercana al equinoccio de otoño, lo que marca el fin del verano y el comienzo de una nueva estación.

Una superluna especial

Esta será la primera de tres superlunas consecutivas que podrán observarse en lo que resta del año.

El fenómeno ocurre cuando la Luna alcanza el perigeo, es decir, su punto más cercano a la Tierra en su órbita elíptica, lo que la hace parecer más grande y brillante de lo habitual a simple vista.

“No siempre se nota la diferencia a simple vista, pero quienes suelen observar el cielo con frecuencia podrán apreciar una Luna ligeramente más imponente”, explicó Noah Petro, científico del proyecto Artemis III de la NASA, misión que busca llevar nuevamente astronautas al polo sur lunar en 2027.

El experto recomendó aprovechar el evento:

“Lo bueno de la luna llena es que, si está nublado en tu zona, aún podés verla la noche siguiente, ya que seguirá luciendo prácticamente llena”, señaló Petro.

Cómo verla mejor

La superluna podrá apreciarse a simple vista desde cualquier punto del país, siempre que el cielo esté despejado.

Los especialistas aconsejan mirar hacia el horizonte este poco después del atardecer, cuando la luna comience a elevarse, momento en que parece más grande por el efecto óptico conocido como “ilusión lunar”.

No se necesitan binoculares ni telescopios, aunque quienes dispongan de ellos podrán disfrutar de detalles adicionales en la superficie lunar, como los cráteres y mares oscuros.

Un guiño al futuro lunar

Esta superluna coincide con un momento especial para la exploración espacial: la NASA anunció recientemente a su nueva generación de astronautas, algunos de los cuales podrían formar parte de futuras misiones a la Luna y Marte.

Además, se espera que a principios de 2026 se lance Artemis II, una misión tripulada que orbitará la Luna antes de que los seres humanos vuelvan a pisar su superficie.

“Lo que hace tan simbólica a esta superluna —agregó Petro— es que muy pronto no solo podremos observarla desde la Tierra, sino también verla nuevamente a través de los ojos de quienes la visiten.”