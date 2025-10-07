La primera aparición pública de Nicole Kidman junto a sus hijas tras su sorpresiva separación de Keith Urban

La actriz apareció en el primer desfile de Matthieu Blazy como director creativo de Chanel. Sus hijas Sunday y Faith la acompañaron en todo momento.

Hoy 07:44

Nicole Kidman hizo una entrada triunfal junto a sus hijas Sunday Rose (17) y Faith Margaret Urban (14) en su vuelta como embajadora de marca de Chanel en el cierre de la Semana de la Moda de París.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El diseñador Matthieu Blazy debutó este lunes en Chanel, con una colección con la que revisitó los clásicos de la legendaria casa francesa, en un desfile bajo los planetas y repleto de estrellas.

La presentación, el momento más esperado de esta Semana de la Moda femenina de París, arrancó con un traje pantalón con chaqueta corta, un guiño claro a la fundadora de la casa de la doble C, que revolucionó los cánones indumentarios en su época.

Al desfile, que tuvo lugar en un espectacular decorado de planetas de colores, en el Grand Palais, acudieron innumerables estrellas, desde Nicole Kidman, Jennie, Kendall Jenner hasta Pedro Pascal, pasando por Penélope Cruz, Tilda Swinton y la primera nueva embajadora de la marca con Blazy, la protagonista de "El oso", Ayo Edebiri.

Más de dos décadas después de que la actriz ganadora del Óscar apareciera en una campaña para la fragancia N.º 5 de Chanel dirigida por Baz Luhrmann, regresa como embajadora de la marca, según anunció Chanel el lunes.

En una declaración compartida en exclusiva con WWD, la actriz dijo que estaba "encantada" de unirse a Chanel en este nuevo capítulo con Blazy al frente.

"Como gran admiradora de la alta costura, estoy deseando ser testigo de la visión de Matthieu para la casa de alta costura más antigua que sigue en activo y tener la oportunidad de lucir lo que sé que serán creaciones magníficas", afirmó. "Chanel siempre ha estado a la vanguardia, iluminando a las mujeres con elegancia y sofisticación, y estoy segura de que Matthieu no será una excepción, al igual que lo fue Karl en su momento", añadió Kidman.

La reparición de Kidman sucede apenas días después de conocerse su sorpresiva separación del cantante de country Keith Urban, tras 19 años casados y dos hijas en común.