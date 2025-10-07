EDESE informó cortes programados para este miércoles por trabajos de mejoras

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.
Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Miércoles 8 de octubre: de 09:00 a 12:00 horas afectando a las localidades de Pampa Muyoj y Yanda (dpto. Capital) y de 10:00 a 13:00 hs afectando a los barrios Huaico Hondo y Gral. Paz de la ciudad Capital.