Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 OCT 2025 | 26º
X
Locales

EDESE informó cortes programados para este miércoles por trabajos de mejoras

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 10:27

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Miércoles 8 de octubre: de 09:00 a 12:00 horas afectando a las localidades de Pampa Muyoj y Yanda (dpto. Capital) y de 10:00 a 13:00 hs afectando a los barrios Huaico Hondo  y Gral. Paz de la ciudad Capital.

TEMAS Edese

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Barrio Paraíso: detuvieron a un joven por agredir a su pareja
  2. 2. Anne Hathaway protagonizará el nuevo drama bélico Alone at Dawn, dirigido por Ron Howard
  3. 3. Milei cantó con su banda y le agradeció “a Karina, a Santiago Caputo y a Las Fuerzas del Cielo”
  4. 4. Emotiva misa en Añatuya por los 40 años de vida sacerdotal de los Padres Hernán y Guillermo
  5. 5. El tiempo para este martes 7 de octubre en Santiago del Estero: se espera una jornada con 27ºC de máxima
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT