ChatGPT dio por primera vez datos de Argentina: cuál es el principal uso que tiene en el país

OpenAI, pionera en inteligencia artificial, presentó su primer estudio focalizado exclusivamente en la Argentina, y revela datos puntuales sobre cómo el uso del ChatGPT, dice el informe, "transforma la productividad e impulsa el crecimiento económico en múltiples sectores".

La creadora del ChatGPT, que comanda Sam Altman, detalla que millones de argentinos ya lo usan cada semana, y asegura que el crecimiento de usuarios se triplicó de un año a otro en el país.

Los principales datos de este estudio muestran que Argentina está dentro de los cinco países de América Latina con más suscripciones pagas.

Respecto al número de desarrolladores con acceso a la API (interfaz que les permite integrar las capacidades de inteligencia artificial de OpenAI), Argentina se ubica en el podio de los cinco países con mayor crecimiento de la región.

La mayor proporción de uso de ChatGPT se da en provincia y Ciudad de Buenos Aires, con el 46,6%. Le siguen Córdoba con el 12,3%, Santa Fe con el 9,1%, Mendoza con el 4%y Tucumán con el 3,2%.

El perfil de usuarios que utiliza Chat GPT está liderado por los jóvenes de 18 a 34 años.

Para qué utilizan los argentinos Chat GPT

Los argentinos le preguntan y repreguntan al ChatGPT, fundamentalmente, para obtener respuestas a tareas específicas (13% de los mensajes). Esto significa que individuos y equipos utilizan el ChatGPT "para obtener respuestas rápidas y profesionales, lo que reduce el tiempo dedicado a buscar en manuales y en Internet y agiliza las decisiones rutinarias".

El segundo lugar está compartido, en ambos ítems con un 11% de los mensajes. Esos usos son obtener recomendaciones paso a paso (11% de los mensajes), en especial "orientación sobre procedimientos, listas de verificación e instrucciones prácticas que agilicen la incorporación, el cumplimiento normativo y la adopción de herramientas".

El otro, los tutoriales y enseñanza. En líneas generales, describe el estudio, "estudiantes, jóvenes profesionales y las pymes consideran ChatGPT como un tutor personalizado que les permite comprender nuevos conceptos y convertir dudas en competencias más rápidamente".

Otros ámbitos más pequeños respecto a su uso, pero económicamente relevantes, son la creación de imágenes, la redacción personal, la edición/crítica y la ideación creativa. "Es decir, la redacción diaria, el aprendizaje y la orientación rápida, que se traducen directamente en productividad", detalla el estudio.

ChatGPT es la tecnología de consumo más rápidamente adoptada en la historia de la humanidad, tal como informa la empresa, que alcanzó a un millón de usuarios en cinco días, 100 millones en dos meses y casi 800 millones de usuarios al día de hoy.



