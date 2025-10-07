“La decisión de todas las decisiones”: el anuncio de LeBron James se trató de un truco publicitario

La estrella de la NBA generó expectativas con respecto a la posibilidad de anunciar su retiro, aunque nada de eso ocurrió.

Lo que se había anunciado como “la decisión de todas las decisiones”, un mensaje que hizo temblar al mundo del básquet, terminó siendo simplemente una campaña de marketing de LeBron James. La estrella de los Los Ángeles Lakers utilizó el misterio para promocionar su colaboración con una reconocida marca de coñac, cuyo lanzamiento oficial será en octubre.

El video, de apenas 10 segundos, publicado en las redes sociales del jugador, fue presentado como “La Segunda Decisión”, un guiño directo a su recordado anuncio de 2010 cuando confirmó su salida de Cleveland Cavaliers hacia Miami Heat. Sin embargo, lejos de anunciar su retiro, LeBron sorprendió con un movimiento comercial que generó gran expectativa mediática y un impacto inmediato en el mercado.

Especulación y fiebre por las entradas

Antes de conocerse el verdadero motivo del anuncio, las redes sociales y los medios deportivos del mundo se inundaron de conjeturas sobre un posible retiro al final de la temporada 2025-2026. La repercusión fue tal que los precios de las entradas para el último partido de local de los Lakers se dispararon.

Según el sitio Tickpick, el valor más bajo para el encuentro ante Utah Jazz, programado para el 12 de abril de 2026, pasó de 85 a 445 dólares en pocas horas. En otras plataformas, como SeatGeek y Ticketmaster, los precios alcanzaron cifras récord: 821 y 955 dólares, respectivamente.

LeBron, entre la nostalgia y la vigencia

Durante el media day de los Lakers, realizado el 29 de septiembre, LeBron había mostrado un tono reflexivo: “Estoy feliz de poder seguir practicando este deporte que tanto me gusta durante una nueva temporada. Pase lo que pase, estoy muy involucrado porque no sé cuándo terminará, aunque el final se acerque.”

A punto de cumplir 41 años, LeBron James continúa siendo una figura dominante tanto dentro como fuera de la cancha. Su longevidad, liderazgo y compromiso lo mantienen como una leyenda activa de la NBA, aunque él mismo reconoce que “el final se acerca”.

Una carrera de leyenda

El legado de LeBron James en la NBA es inigualable:

4 veces campeón (2012, 2013, 2016 y 2020).

4 premios MVP de la temporada regular (2009, 2010, 2012, 2013).

2 medallas de oro olímpicas (2008 y 2012).

Máximo anotador histórico de la NBA, con más de 39.000 puntos.

19 participaciones en el All-Star Game, con 3 premios MVP.

10 finales de la NBA disputadas y 19 selecciones al All-NBA Team.

Jugador más joven en alcanzar los 10.000, 20.000, 30.000 y 35.000 puntos.

Líder de los Cleveland Cavaliers en el histórico título de 2016 ante Golden State Warriors.