El tiempo para este miércoles 8 de octubre en Santiago del Estero: soleado y con 30ºC de máxima

Se espera una jornada muy agradable con cielo despejado y vientos del sector noreste sobre la Madre de Ciudades.

Hoy 06:18

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles en Santiago del Estero una mañana con cielo despejado y vientos moderados del sector noreste.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hacia la tarde, cielo despejado, vientos del noreste y una temperatura máxima que alcanzaría los 30ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el jueves se presentará soleado, con cielo despejado y vientos moderados del sector norte rotando al noreste, en una jornada con una máxima de 33ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.