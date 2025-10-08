Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 OCT 2025 | 13º
X
Locales

El tiempo para este miércoles 8 de octubre en Santiago del Estero: soleado y con 30ºC de máxima

Se espera una jornada muy agradable con cielo despejado y vientos del sector noreste sobre la Madre de Ciudades.

Hoy 06:18

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles en Santiago del Estero una mañana con cielo despejado y vientos moderados del sector noreste.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hacia la tarde, cielo despejado, vientos del noreste y una temperatura máxima que alcanzaría los 30ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el jueves se presentará soleado, con cielo despejado y vientos moderados del sector norte rotando al noreste, en una jornada con una máxima de 33ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

TEMAS Servicio Meteorológico Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. José Luis Gómez: “Central Argentino es mi casa, estoy feliz de estar aquí”
  2. 2. Atraparon a un joven con pedido de detención en el barrio El Brete
  3. 3. Preocupación por la salud de Verónica Castro: aseguran que su hijo Cristian la golpeó
  4. 4. Quién es el principal sospechoso del femicidio de Daiana Mendieta
  5. 5. Árbitro confirmado para el choque entre Central Córdoba y Unión de Santa Fe
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT