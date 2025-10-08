Predator: Badlands presenta su tráiler final antes de su estreno mundial

La nueva entrega de la franquicia de Depredador, dirigida nuevamente por Dan Trachtenberg y escrita por Patrick Aison, llegará a los cines el próximo 7 de noviembre.

Hoy 07:41

20th Century Studios lanzó el tráiler final de Predator: Badlands, la próxima película del universo Depredador, que marca el regreso del director Dan Trachtenberg y del guionista Patrick Aison, responsables de Predator: La presa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La historia se desarrolla en un futuro lejano y en un planeta remoto, donde un joven Depredador, interpretado por Dimitrius Schuster-Koloamatangi, es rechazado por su clan y forma una alianza inesperada con Thia, personaje interpretado por Elle Fanning. Juntos emprenden un viaje peligroso en busca del adversario definitivo, en una trama que combina acción, ciencia ficción y supervivencia.

La producción cuenta con Marc Toberoff, Ben Rosenblatt, John Davis y Brent O'Connor junto al propio Trachtenberg. A diferencia de entregas anteriores como Predator: La presa o Predator: Asesino de asesinos, esta película se estrenará exclusivamente en salas de cine el 7 de noviembre, tanto en España como en Estados Unidos, antes de su llegada a otras regiones del mundo.