Sabag Montiel fue condenado a 10 años y Uliarte a 8 por el intento de atentado contra Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal N° 6 dictó sentencia por el fallido intento de asesinato a la ex presidenta. Sabag Montiel fue condenado a 10 años de prisión, mientras que Uliarte recibió 8 años. Nicolás Carrizo fue absuelto.

Hoy 14:05

Este miércoles, el Tribunal Oral Federal N° 6 dictó la sentencia en el caso del atentado fallido contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El autor material del intento de asesinato, Fernando Sabag Montiel, fue condenado a 10 años de prisión, mientras que su exnovia, Brenda Uliarte, quien fue declarada partícipe necesaria del crimen, recibió una pena de 8 años.

El atentado tuvo lugar el 1 de septiembre de 2022, cuando Sabag Montiel, con un arma de fuego, intentó asesinar a Cristina Kirchner cuando ella se encontraba frente a su casa, en el barrio de la Recoleta. Sin embargo, el arma no disparó, lo que evitó la tragedia.

En el juicio, los jueces Ignacio Fornari, Sabrina Namer y Adrián Grünberg absolvieron a Nicolás Carrizo, conocido como "el jefe de los copitos". La acusación en su contra fue retirada tanto por la querella como por la fiscalía, ya que se probó durante el debate que Carrizo no tuvo ninguna participación en el atentado.

La sentencia de los jueces será conocida en detalle el próximo 9 de diciembre. Mientras tanto, la ex presidenta Cristina Kirchner volvió a reiterar su reclamo de que se continúe con la investigación del diputado Gerardo Milman, quien está siendo investigado por su posible vinculación con la planificación del atentado.

Antes de conocer el veredicto, Fernando Sabag Montiel tuvo la oportunidad de dirigirse al Tribunal con sus últimas palabras. Durante su alocución, intentó paralelismos con la muerte del fiscal Alberto Nisman y acusó a la justicia de querer vincular al diputado Gerardo Milman con el atentado, algo que él consideró "una bajeza". También sugirió que el presidente de Brasil, Lula Da Silva, le había pedido a Cristina Kirchner que se encargara de una supuesta extradición que Brasil pretendía de él.

Sabag Montiel continuó con una serie de declaraciones contradictorias, afirmando que "le quieren tirar el muerto" a Milman y que la situación en su contra estaba "armada".

Brenda Uliarte, por su parte, no hizo uso de sus últimas palabras. Durante la última audiencia, fue mantenida aislada del resto de los involucrados y rodeada por agentes del Servicio Penitenciario Federal, quienes evitaron cualquier tipo de contacto con otras personas.

Nicolás Carrizo, tras ser absuelto, se pronunció brevemente y expresó su molestia por haber pasado tres años preso sin que nadie le haya devuelto ese tiempo. “Siento esa impotencia por dentro, por haber pasado preso estos tres años que nadie me los va a devolver. Me gustaría que esto no le pasara a nadie más”, afirmó el joven.