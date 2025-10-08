Violento asalto a una monja en Córdoba: un motochorro la arrastró por el asfalto y la dejó inconsciente

El ataque, que quedó registrado por cámaras de seguridad, ha generado gran indignación en la comunidad, mientras el delincuente sigue prófugo.

Hoy 08:24

Una monja fue víctima de un violento asalto este lunes por la tarde en el barrio Las Palmas, en la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió minutos antes de las 16, cuando un motochorro la abordó para robarle el bolso, arrastrándola violentamente por el asfalto y dejándola inconsciente en plena calle. La escena quedó grabada por una cámara de seguridad, generando gran indignación entre los vecinos y poniendo nuevamente en el centro del debate la creciente inseguridad en la zona.

El video muestra a la monja caminando por la vereda, cuando el delincuente, en moto, se abalanza sobre ella. Mientras el vehículo aún está en movimiento, el agresor forcejea con la víctima para quitarle el bolso, mientras ella intenta resistirse. En cuestión de segundos, el ladrón la arrastra con violencia, provocándole un fuerte golpe en la cabeza al caer al suelo.

El atacante, vestido con pantalón rojo y gorra, se baja de la moto, toma las pertenencias de la monja y huye a gran velocidad, dejando a la víctima tendida e inconsciente en el medio de la calle. El video, que se viralizó en redes sociales, ha generado una gran repercusión y ha revivido el reclamo vecinal por mayores medidas de seguridad en la zona.

Tras el ataque, los vecinos acudieron rápidamente en su ayuda al escuchar los gritos y el ruido del impacto. En las imágenes se puede ver cómo la víctima intenta mover un brazo antes de recibir ayuda. Minutos después, servicios de emergencias llegaron al lugar y trasladaron a la monja a un centro de salud, donde se encuentra bajo atención médica.

Hasta el momento, el delincuente sigue prófugo. La Policía está trabajando en la identificación del agresor a partir de los registros de las cámaras de seguridad cercanas al lugar del hecho. La fiscalía de turno está investigando el hecho como un robo agravado por violencia.