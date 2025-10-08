Un hombre fue herido con un arma blanca por su propio hijo en un violento episodio en La Banda

El hecho ocurrió este fin de semana en el barrio Río Dulce, donde el agresor atacó a su padre, dejándolo con una herida en el brazo.

Hoy 10:06

Un hombre de 44 años resultó herido de arma blanca en un violento episodio ocurrido este fin de semana en el barrio Río Dulce de La Banda. El ataque tuvo lugar alrededor de las 13:50, cuando Ángel fue agredido por su propio hijo.

Según el parte policial emitido por la Comisaría Comunitaria N°15, el hombre declaró que su hijo lo atacó con un arma blanca, provocándole una herida en el brazo izquierdo. Tras el ataque, la víctima fue trasladada de inmediato al Centro Integral de Salud Banda (CISB), donde recibió atención médica, incluyendo cinco puntos de sutura y curaciones en la zona afectada.

La Fiscalía, a cargo de la Dra. María Montes, ya inició la investigación sobre el caso, mientras que personal policial continúa con las diligencias en el domicilio familiar para esclarecer las circunstancias que rodearon este violento episodio familiar.