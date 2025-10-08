Ingresar
Violenta agresión entre árbitros en plena práctica en el Polideportivo Provincial

Maguna y Ortiz protagonizaron una violenta discusión durante el entrenamiento del grupo arbitral de la Liga Santiagueña de Fútbol.

Hoy 12:20
Foto Archivo.

Un árbitro de 40 años, identificado como Ortiz, fue agredido físicamente este martes en las inmediaciones del Polideportivo de la Provincia durante una discusión acalorada. Según informaron fuentes policiales, el incidente ocurrió mientras Ortiz realizaba actividades deportivas y mantuvo un intercambio de palabras con otro árbitro identificado como Maguna.

Según los testigos, la discusión entre ambos colegiados se intensificó rápidamente. Maguna tomó por el cuello a Ortiz y le propinó un cachetazo, dejando a sus compañeros de trabajo sorprendidos por la situación. La intervención del profesor Guillermo Ríos evitó que el conflicto continuara.

Por el momento, no ha trascendido si la Liga Santiagueña o las asociaciones de árbitros a las que pertenecen los involucrados tomarán medidas al respecto. Es importante señalar que tanto Maguna como Ortiz son árbitros principales en los partidos de la liga local y en el Torneo Regional Amateur.

La Fiscal Belkis Alderete quedó a cargo de la causa y se espera que imparta las directivas correspondientes en las próximas horas para el avance de la investigación.

