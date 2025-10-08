El jefe de Gabinete participó de la apertura del encuentro provincial "Uniendo Metas"

El evento se desarrolla en el Nodo Tecnológico. Suárez, destacó que "los jóvenes nos enseñan, por eso estamos aquí para escucharlos” al hacer uso de la palabra durante el acto de apertura.

Hoy 12:46

El jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, participó este miércoles del acto de apertura del XI Encuentro Provincial Uniendo Metas 2025 - Metodología Modelo de Naciones Unidas: “Jóvenes para el Futuro", que se llevó a cabo en el Nodo Tecnológico.

Estuvo acompañado por la ministra de Educación, Mariela Nassif; el secretario de Ciencia y Tecnología, Adrián Suárez; el director de Gestión Pública, Ricardo Montenegro, y la coordinadora del encuentro Uniendo Metas, Sol Basualdo.

Estuvieron, además, autoridades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, demás delegados del Encuentro, docentes, entre otros.

Ricardo Montenegro fue el encargado de las palabras de bienvenida a todos los jóvenes y docentes presentes. “Espero que disfruten estos dos días y vivan lo con mayor intensidad posible, que es un momento de que no se van a olvidar nunca”, expresó.

A su turno, Sol Basualdo agradeció al Gobierno de la provincia por su apoyo constante y su acompañamiento a este programa.

“Este modelo está pura y exclusivamente dedicado a los jóvenes -remarcó- porque nos interesa saber qué piensan, porque queremos escucharlos. Los verdaderos cambios comienzan en uno mismo y que cuando un chico, un joven descubre su voz, su capacidad de escuchar y de construir con otros, algo dentro suyo cambia para siempre”.

“Aquí van a aprender cosas que no precisamente pueden llegar a preparar para un examen, van a aprender a defender sus ideas y muchas veces también, las que no son las propias y ese me parece que es el aprendizaje más valioso”, señaló la coordinadora de Uniendo Metas.

Por su parte, el secretario de Ciencia y Tecnología destacó el ejemplo del gobernador Zamora que durante su gestión “nos ha enseñado a pensar en global y actuar en local, en territorial”.

“Uniendo Metas habla de unidad en un momento de tanta grieta. Aprender a pensar por encima de las grietas. El valor de la palabra, la capacidad de escuchar sobre el otro, en un contexto de democracia, de educarnos para la paz y en un país representativo republicano y federal”, señaló Suarez.

Acto seguido, la ministra de Educación celebró que se realice una nueva edición del encuentro, junto con la participación de distintas instituciones educativas de Santiago del Estero. “Saber que ustedes están trabajando en espacios de construcción, de ciudadanía para nosotros es una inmensa alegría y por supuesto que lo celebramos” dijo.

Al mismo tiempo, Nassif deseó que sean dos jornadas de aprendizaje para estos jóvenes, “de animarse a participar, a ser parte a generar proyectos colectivos, a brindarse a escuchar al otro y a construir en ustedes mismos, ese ser ciudadano que va a desarrollarse plenamente a partir de la salida de la secundaria, con todos esos derechos cívicos que son propios”.

Finalmente, el jefe de Gabinete resaltó la importancia de llevar adelante este encuentro “que tiene que ver con diseñar un modelo al más alto nivel, como lo es el de Naciones Unidas, donde cada uno de ustedes forma parte con sus propias convicciones y ese es el verdadero desafío”.

Elías Suárez también puso énfasis en la organización de los jóvenes y estos espacios donde pueden transmitir la forma de pensar a los adultos y cuales tienen que ser sus metas a seguir. “Los jóvenes nos enseñan, por eso estamos aquí para escucharlos”, recalcó.