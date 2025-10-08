Se realizará un espectáculo de homenaje a las madres bandeñas en el Renzi

Las entradas ya están disponibles para la venta en la boletería del Cine Teatro Renzi, ubicado en la Avenida Besares N° 152.
La Municipalidad de La Banda invita a toda la comunidad a disfrutar de un espectáculo musical denominado “Mujeres”, un emotivo homenaje artístico a todas las madres que celebrarán su día el tercer domingo de octubre.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El evento se llevará a cabo el sábado 18 de octubre a las 22:00 en el Cine Teatro Renzi, donde se presentarán destacadas artistas locales y regionales, incluyendo a Elisa “La Diosa”, Ellas Suenan, Luciana Sánchez y como invitada especial, la reconocida artista bandeña Jovita Subire.
Las entradas ya están disponibles para la venta en la boletería del Cine Teatro Renzi, ubicado en la Avenida Besares N° 152.