Se realizará un espectáculo de homenaje a las madres bandeñas en el Renzi

Las entradas ya están disponibles para la venta en la boletería del Cine Teatro Renzi, ubicado en la Avenida Besares N° 152.

Hoy 13:08

La Municipalidad de La Banda invita a toda la comunidad a disfrutar de un espectáculo musical denominado “Mujeres”, un emotivo homenaje artístico a todas las madres que celebrarán su día el tercer domingo de octubre.

El evento se llevará a cabo el sábado 18 de octubre a las 22:00 en el Cine Teatro Renzi, donde se presentarán destacadas artistas locales y regionales, incluyendo a Elisa “La Diosa”, Ellas Suenan, Luciana Sánchez y como invitada especial, la reconocida artista bandeña Jovita Subire.

