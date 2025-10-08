Con dos goles de Maher Carrizo, Argentina goleó a Nigeria y se metió en cuartos del Mundial Sub-20

Bajo la conducción de Diego Placente, la selección nacional se despachó con un contundente 4 a 0. El santiagueño anotó en dos oportunidades. En la siguiente fase enfrentará a México.

Hoy 19:05

Argentina impuso toda su jerarquía y goleó por 4 a 0 a Nigeria, sellando su pase a los cuartos de final del Mundial Sub 20. Con una actuación sólida y contundente, el conjunto dirigido por Diego Placente dejó en claro por qué es uno de los grandes candidatos al título.

El equipo albiceleste fue una máquina. A excepción de algunos pasajes del primer tiempo, dominó el juego con autoridad y categoría. Milton Delgado manejó los tiempos desde el mediocampo, Dylan Gorosito fue determinante por su inteligencia táctica y Alejo Sarco volvió a demostrar su olfato goleador en el área rival.

La gran figura de la tarde fue Maher Carrizo, quien brilló con un doblete: uno de tiro libre y otro con una definición exquisita dentro del área. Argentina mostró variantes y solidez, incluso cuando Mateo Silvetti ingresó en lugar de Sarco, sin que el equipo resintiera el funcionamiento colectivo.

Con esta victoria, la Selección se metió entre los ocho mejores y ahora enfrentará a México en cuartos de final. El objetivo está más vivo que nunca: volver a levantar un título mundial en la categoría después de 18 años.