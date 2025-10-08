"Los candidatos de Despierta Santiago quieren lograr votos confundiendo el electorado"

Así lo expresó en diálogo con Radio Panorama la candidata a diputada provincial por La Libertad Avanza Bety Luján, a propósito de las declaraciones de los candidatos de Despierta Santiago afirmando que son "la única oposición" en la provincia.

La candidata a diputada provincial por La Libertad Avanza, Bety Luján, cuestionó las declaraciones de los postulantes de Despierta Santiago, quienes aseguran ser “la única oposición” en la provincia. En diálogo con Radio Panorama, Luján sostuvo que “los candidatos de Despierta Santiago quieren lograr votos confundiendo al electorado”.

“Nadie desconoce de dónde son originarios -afirmó-. Son los mismos que hoy, a nivel nacional, tienen representantes que levantan la mano en contra cuando el presidente propone algo. No veo por dónde podrían ser ellos la verdadera oposición. Con su falacia confundieron a algunos de sus militantes, pero no es así. Parnás viene de Lousteau, Rached es ex Zamorista y radical. Nadie es violeta ahí. Todo nuestro listado pertenece a gente que no ha estado en política de manera formal. Es una mentira más para lograr un voto, que se consiguen con propuestas. Los invito a un debate, al igual que a todos los partidos, porque estamos preparados”, expresó.

En cuanto a sus propuestas, Luján destacó la necesidad de transparentar la información pública: “La provincia recibe demasiado dinero que no está en ningún boletín oficial. El presupuesto hace más de tres años que no pasa por Diputados para dar un detalle acabado de en qué se gasta. Me preocupa la salud: no hay métodos preventivos y tenemos cada vez más gente con discapacidad. Además, tenemos una provincia copada por el narcotráfico, jóvenes desde muy corta edad con adicciones y no hay métodos preventivos para abordar una problemática tan delicada. Todos queremos una juventud sana y ciudadanos prósperos. Deberíamos trabajar juntos desde la Cámara para elevar un proyecto de salud mental”.

Sobre el clima político actual, sostuvo que observa “una muy buena proyección” y respaldo en la calle. “Veo el apoyo para renovar las bancas y cambiar el gobierno. De 10 votos que entrego, solo uno es recibido con apatía, pero no con negación. Las expectativas son altas”.

Consultada sobre la gestión nacional, Luján consideró que el presidente Javier Milei “tiene sus maneras, pero no se puede negar su sinceridad”.

“Lo hemos conocido así. Jamás puede fingir algo que no siente, y me siento identificada con eso. No puedo fingir cuando algo no me gusta. Hay que dejar de ser tibios. No acepto la cobardía porque quiero un futuro mejor para mis hijos y nietos”, expresó.

Finalmente, se refirió a la renuncia de José Luis Espert tras ser vinculado con el narcotraficante Fred Machado.

“Que haya renunciado poniéndose a disposición de la Justicia habla bien de él y del partido. Es una obligación tener ficha limpia. En nuestras filas no tenemos a nadie condenado, y eso es importante para ser creíbles”, dijo.