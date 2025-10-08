Racing sufre otra baja: Franco Pardo se lesionó y preocupa a Costas

El defensor sufrió una lesión muscular en el aductor izquierdo y estará fuera de las canchas por varias semanas. Se suma a la baja de Elías Torres, quien se rompió los ligamentos.

Hoy 15:57

Racing no gana para disgustos en la recta final del semestre. A días de confirmar la rotura de ligamentos cruzados de Elías Torres, el cuerpo médico del club informó una nueva lesión que preocupa a Gustavo Costas: Franco Pardo padece una lesión muscular en el aductor proximal del miembro inferior izquierdo, lo que lo dejará afuera de los próximos compromisos.

El defensor venía siendo titular tanto en el Torneo Clausura 2025 como en la Copa Libertadores, donde el conjunto de Avellaneda se prepara para enfrentar a Flamengo en semifinales. La molestia se originó durante el empate sin goles ante Independiente Rivadavia, en una jugada donde Pardo trabó con fuerza frente a Fabrizio Santori y sintió el tirón. Si bien no se precisó un tiempo exacto de recuperación, el cuerpo técnico decidió no apurar los plazos para evitar una recaída.

Esta nueva baja se suma a un escenario complicado para la Academia, que ya perdió a Torres por varios meses. Ante ese panorama, la dirigencia analiza incorporar un refuerzo de urgencia, amparada en el reglamento de AFA, que permite reemplazar a un jugador con una lesión grave cuando no se disputó más del 70% del torneo. Ese límite se cumplió justo en la fecha 11, la última que se jugó.

Si la gestión avanza, Racing podría sumar un nuevo futbolista para encarar la definición del Clausura y las instancias decisivas de la Copa Libertadores, dos frentes donde el equipo de Costas busca mantenerse competitivo pese a las adversidades.