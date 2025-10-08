Nico Paz, cada vez más cerca de volver al Real Madrid tras brillar en Italia

El mediocampista argentino, figura del Como en la Serie A, podría regresar al elenco español en 2026. El club Merengue mantiene una cláusula de recompra y planea sumarlo al proyecto de renovación del plantel.

Hoy 16:01

El Real Madrid sigue muy de cerca el presente de Nicolás Paz, una de las grandes promesas surgidas de su cantera, que hoy deslumbra en el Como de Italia. El mediocampista argentino, de apenas 19 años, podría volver al club blanco a mitad de 2026, ya que la dirigencia madrileña tiene la opción de recompra y considera que está listo para dar el salto nuevamente al primer nivel europeo.

Paz fue transferido en 2024 al equipo italiano por seis millones de euros, pero el Real Madrid retuvo el 50% de sus derechos económicos y una cláusula para recuperarlo por 9 millones en 2026, o por 10 millones antes del inicio de la temporada 2026/27. Su destacada actuación en la Serie A, donde fue elegido mejor jugador sub-23 de la temporada pasada, y su creciente protagonismo en la Selección Argentina convencieron a la dirigencia de Florentino Pérez de acelerar su regreso.

En lo que va del campeonato italiano, el zurdo suma tres goles y tres asistencias en seis partidos, siendo pieza clave en el armado ofensivo del Como. Además, su consolidación con Lionel Scaloni en el combinado nacional refuerza la idea de que su proyección no tiene techo.

El caso de Paz no es aislado: el Madrid también evalúa el regreso de Chema Andrés, mediocampista central de 20 años que milita en el Stuttgart y por quien también conserva la mitad del pase y una opción de recompra cercana a los 10 millones de euros.

La posible vuelta de Nico Paz se enmarca en el plan de rejuvenecimiento del Real Madrid, que busca reforzar su plantel con talentos formados en Valdebebas, apostando por el futuro sin perder la identidad que marcó su historia reciente.