Cronograma de la primera jornada del GP3 Chile en Termas de Río Hondo

Con más de 110 motos en pista, este jueves comienza la acción del GP3 Chile junto al Free Track y el CAV en el Autódromo Internacional. La entrada será libre para el público en tribunas Premium.

Hoy 18:20

El rugir de los motores vuelve a sentirse en Termas de Río Hondo con el inicio del GP3 Chile, que este jueves pondrá en marcha su primera jornada oficial. Desde las 9:00 hasta pasadas las 17:00 horas, el Autódromo Internacional será escenario de una intensa actividad que promete emociones a pura velocidad.

La competencia contará con la presencia de más de 110 motos, lo que garantizará un marco excepcional para una fecha que se disputará en conjunto con el Free Track y el Campeonato Argentino de Velocidad (CAV).

Además de los pilotos del campeonato chileno de velocidad, se confirmó la participación dentro de la Talent Cup de representantes de Argentina, Colombia, Venezuela, México y Chile, consolidando el carácter internacional del evento.

El público podrá disfrutar de toda la jornada con entrada libre a las tribunas Premium, en lo que promete ser una verdadera fiesta del motociclismo sudamericano.