Sarmiento ya tiene todo confirmado para enfrentar a San Martín de Mendoza en La Banda

Este miércoles se dio a conocer la programación oficial del encuentro entre Sarmiento de La Banda y San Martín de Mendoza, correspondiente al partido de vuelta de los 16avos de final de la Fase Reválida del Torneo Federal A. El duelo se disputará el domingo 12 de octubre, a las 17:00, en el estadio Ciudad de La Banda.

El equipo dirigido por Cristian Molins buscará aprovechar la localía para avanzar a la siguiente instancia, luego del 0 a 0 registrado en la ida en suelo mendocino. Con la serie abierta, el Profe intentará hacerse fuerte ante su gente para continuar con vida en el certamen federal.

La terna arbitral, proveniente de la provincia de Salta, estará compuesta por Gustavo Federico Benites como juez principal, acompañado por Luciano Agustín Díaz y Diego Pablo Ocampo como asistentes, mientras que Facundo Misael Vizgarra Campos será el cuarto árbitro.

El ganador de esta llave avanzará a los octavos de final de la Fase Reválida, donde continuará en la lucha por uno de los ascensos al Torneo Nacional 2026.