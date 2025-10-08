“Jueves de locos”: la Policía intensifica los operativos ante las peligrosas picadas ilegales de motos en Termas

Los operativos de control vehicular se intensificaron en distintos puntos de la ciudad: se labraron numerosas infracciones, se retuvieron motocicletas y se decomisaron escapes libres.

La División de Seguridad Vial Base Termas refuerza los controles preventivos ante la creciente preocupación de los vecinos por las denominadas “picadas ilegales”, organizadas por grupos de motociclistas que circulan a alta velocidad y con caños de escape libre, poniendo en riesgo su vida y la de terceros.

Durante las últimas semanas, los operativos de control vehicular se intensificaron en distintos puntos de la ciudad, con resultados concretos: se labraron numerosas infracciones, se retuvieron motocicletas y se decomisaron escapes libres, en cumplimiento de las normativas vigentes.

Vecinos de distintos barrios alertaron a las autoridades sobre el incremento de estos grupos, especialmente en las noches de los llamados “jueves de locos”, cuando los jóvenes se convocan a través de grupos de WhatsApp para realizar competencias ilegales o maniobras temerarias en la vía pública.

Motos secuestradas

Además del riesgo vial, los ruidos ensordecedores y la emisión de gases contaminantes generan una fuerte alteración del descanso y bienestar de la comunidad, afectando principalmente a personas mayores, niños y personas con condiciones como el autismo, que sufren con los estruendos.

Desde la Delegación de Seguridad Vial, se puso en marcha un amplio despliegue policial con modalidad selectiva, con el objetivo de retirar de circulación a los rodados que presenten irregularidades o sean detectados participando de estas prácticas. Las sanciones incluyen multas severas, retenciones y decomisos.

Finalmente, las autoridades instan a los conductores a asumir una conducta responsable al circular y exhortan a la comunidad a denunciar de forma anónima a quienes organicen o participen en este tipo de competencias ilegales que ponen en peligro la vida de todos.