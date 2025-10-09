El tiempo para este jueves 9 de octubre en Santiago del Estero: soleado y con 33ºC de máxima

Se espera una jornada con cielo despejado y vientos moderados del sector norte, rotando al noreste hacia la tarde.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves en Santiago del Estero una mañana con cielo despejado y vientos moderados del sector norte.
Hacia la tarde, cielo despejado, vientos rotando al noreste y una temperatura máxima que alcanzaría los 33ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.
El pronóstico extendido señala que el viernes se presentará con cielo despejado, vientos del sector norte con ráfagas hacia la noche y una temperatura máxima que treparía hasta los 37ºC.
