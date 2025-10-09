Un eufórico Donald Trump logra un avance en Medio Oriente

La liberación de rehenes y el alto el fuego en Gaza son bienvenidos. Pero son solo el comienzo.

Hoy 06:37

Por The Economist

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Dos años después de las atrocidades de Hamas del 7 de octubre de 2023, las negociaciones en Sharm el-Sheij están a punto de lograr un alto el fuego en Gaza y poner fin a una guerra que ha matado a más de 60.000 palestinos, la mayoría civiles. A última hora del 8 de octubre, el presidente Donald Trump escribió en redes sociales: “Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz”. Hamas, Israel y Catar confirmaron el acuerdo.

Representantes de Israel y Hamas se habían atrincherado en diferentes plantas de un hotel en el balneario egipcio del Mar Rojo, con negociadores de Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía allí para ejercer presión. Se necesitaron tres días para concretar esta primera etapa del acuerdo. Si bien los detalles precisos aún no se han hecho públicos, es probable que Hamas libere a los aproximadamente 20 rehenes israelíes restantes que aún siguen con vida, una liberación paralela por parte de Israel de un gran número de presos palestinos condenados, un aluvión de ayuda y una retirada parcial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de las principales ciudades de Gaza, a lo que Trump denominó “una línea acordada”.

Dada la enorme dificultad de llegar a un acuerdo sobre este tema, es fácil ser escéptico sobre una segunda fase que ya se está consolidando. Esta crearía un gobierno tecnocrático que reconstruiría Gaza y excluiría a Hamas del poder. El grupo sería desarmado y una fuerza internacional proporcionaría seguridad. Se crearía una junta de supervisión que Trump presidiría. El objetivo final, lo que Trump llamó “una paz sólida, duradera y duradera” entre Israel y todos los territorios palestinos, incluyendo la posibilidad de una solución de dos Estados, parece aún más desalentador.

Sin embargo, se ha abierto una pequeña oportunidad. En todo el mundo, la atención pública sobre el conflicto es mayor que en cualquier otro momento desde las conversaciones que condujeron a los acuerdos de Oslo en 1993 y 1995. Estados Unidos tiene un presidente que no teme presionar con fuerza a Israel. La humillación del régimen iraní y sus violentos aliados ha eliminado una amenaza para toda la región. Y la disposición de los Estados Árabes del Golfo no solo a financiar la reconstrucción de Gaza, sino también a respaldar un proceso de paz y, potencialmente, contribuir a la seguridad, representa un gran avance con respecto a la década de 1990.

Sin embargo, a pesar de que el contexto diplomático ha mejorado, la opinión pública, tanto israelí como palestina, se ha vuelto más cínica y hostil hacia cualquier proceso de paz. Treinta años después de Oslo, y tras el 7 de octubre, la mayoría de los judíos israelíes ven los territorios palestinos como un cuasi-estado fallido con un historial de incubación de terrorismo sin fin y odio hacia los judíos. En 2012, el 61% de los israelíes apoyaba dos estados. Ahora, quizás una cuarta parte lo hace, y existe una escalofriante indiferencia ante la pérdida de vidas palestinas.

Los palestinos ven a Israel como un estado canalla comprometido con la ocupación cada vez mayor de su territorio y con el desatar violencia rutinaria y de alta tecnología contra la población civil. Una proporción asombrosa está radicalizada: en una encuesta de mayo, el 50% apoyó los atentados del 7 de octubre, el 87% negó que Hamas cometiera atrocidades y el 41% apoyó la resistencia armada.

El Sr. Trump ha anunciado que podría viajar a Oriente Medio para celebrar la primera fase del acuerdo de paz. Suponiendo que se produzca la liberación de los rehenes y el alto el fuego, la atención se centrará en la siguiente fase de las conversaciones: la creación de un nuevo sistema de gobernanza para Gaza. El fin de la guerra también podría desencadenar un cambio de liderazgo en ambos bandos, con Hamas siendo persuadido u obligado a renunciar a cualquier papel formal en el gobierno de Gaza. Israel debe celebrar elecciones en un plazo de 12 meses, lo que, según las encuestas, podría resultar en la dimisión del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Estos cambios en la cúpula son necesarios, pero no suficientes. Es precipitado imaginar que un proceso de paz más profundo pueda tener lugar sin un cambio en la opinión pública de ambas partes. Eso es lo que haría posible la paz, no los apretones de manos en el Despacho Oval ni los premios Nobel.

Afortunadamente, el cambio de contexto ayuda. Tras presionar a Israel para que ponga fin a su campaña aérea contra Irán y alcance un acuerdo sobre la toma de rehenes, Trump debe redoblar esfuerzos para obligar a Netanyahu o a su sucesor a frenar la expansión de los asentamientos judíos. También debe fortalecer la gobernanza palestina impidiendo que Israel prive a los palestinos de ingresos aduaneros y facilite la violencia parapolicial de colonos y soldados.

Mientras tanto, los estados árabes deben actuar con convicción para obligar a la Autoridad Palestina a establecer un gobierno responsable y a los partidos políticos palestinos a encontrar nuevos líderes y evitar la violencia.

Además de la presión a ambas partes, existe una visión positiva que promover. Para los israelíes, esta es la perspectiva de un orden de seguridad regional que aumente la seguridad de Israel al profundizar la cooperación con los estados árabes y forjar nuevos vínculos con Siria, y quizás Líbano, países que han escapado del control de Irán. Para los palestinos, es la perspectiva de que los vínculos económicos con el Golfo creen una nueva vía hacia el comercio y la prosperidad.

Si se libera a los rehenes, los palestinos de todo el mundo estarán atentos para ver si Israel puede comprometerse sinceramente a permitir el surgimiento de un gobierno tecnocrático en la Franja con respaldo internacional. Por su parte, los israelíes estarán atentos para ver si los palestinos de Gaza pueden gobernarse mejor, desmantelando la infraestructura terrorista y reformando las instituciones capturadas por Hamas.

La opinión pública de ambos lados estará atenta al verdadero compromiso del Sr. Trump. En las conversaciones de Oslo, Gaza fue un tema secundario. Tras un conflicto terrible e insoluble, lo que ocurra a continuación en Gaza será la prueba de fuego.