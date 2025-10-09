Colonia El Simbolar celebra el éxito del programa “Eco Huerta” para fomentar la producción local y sostenible

La Comisión Municipal destaca los avances de la iniciativa “Eco Huerta”, que impulsa la producción de alimentos frescos y saludables en los hogares de la comunidad, mejorando la economía familiar y promoviendo hábitos sustentables.

La Comisión Municipal de Colonia El Simbolar celebra con entusiasmo los avances del programa “Eco Huerta”, una exitosa iniciativa que impulsa la producción de alimentos frescos y saludables directamente en los hogares de la comunidad. Este programa no solo mejora la economía familiar, sino que también fomenta hábitos más sostenibles y responsables con el medio ambiente, promoviendo una alimentación más saludable y accesible para las familias de la zona.

El profesor Ángel Iñiguez, jefe del gobierno comunal, se mostró satisfecho con los resultados obtenidos hasta el momento, destacando que la participación activa de los vecinos ha sido fundamental para el éxito del programa. “Estamos muy contentos de ver cómo las familias se apropian de esta propuesta y logran producir sus propios alimentos. Es una iniciativa que no solo mejora la economía del hogar, sino que también promueve una alimentación más sana y una comunidad más sustentable”, expresó Iñiguez.

El programa, que es coordinado por la ingeniera agrónoma Magaly Olmos, tiene como principal objetivo brindar a las familias las herramientas y conocimientos necesarios para el cultivo de alimentos naturales. Se asegura que las prácticas sean seguros, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, lo que fortalece el compromiso comunitario con el desarrollo sustentable.

“Queremos que cada familia pueda disfrutar de productos frescos, saludables y 100% ecológicos, cultivados en sus propios hogares, con acompañamiento técnico permanente”, explicó Olmos, quien también resaltó el valor de este tipo de iniciativas para el fortalecimiento de la producción local.

Esta semana, en el marco de la nueva temporada primavera–verano, se llevará a cabo la entrega de semillas a las familias participantes, lo que marca el inicio de una nueva etapa en el programa. La entrega de semillas es una de las acciones concretas que permiten a las familias seguir avanzando en el cultivo de sus huertas y continuar con el proceso de autosuficiencia alimentaria.

Desde la Comisión Municipal destacan que “Eco Huerta” forma parte de las políticas públicas locales orientadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos y a fortalecer la producción local, con un enfoque claro en la sostenibilidad y el cuidado del entorno. Esta iniciativa no solo mejora las condiciones de vida de los habitantes de Colonia El Simbolar, sino que también contribuye al desarrollo de una comunidad más responsable y autosuficiente.