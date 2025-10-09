Dafne Keen enfrenta una maldición ancestral en "Whistle" su próximo estreno de terror

La actriz encabeza la nueva película de Corin Hardy, que mezcla horror ancestral y drama adolescente.

Hoy 08:31

Dafne Keen, conocida por su papel en Logan y la serie His Dark Materials, será el centro del terror sobrenatural que llegará a los cines el próximo año con “Whistle”, dirigida por Corin Hardy. El tráiler oficial en español ya fue presentado, y la película se estrenará el 27 de marzo de 2026.

En esta historia, Keen interpreta a una adolescente inteligente y valiente que lidera a un grupo de jóvenes marginados tras descubrir un antiguo Silbato de la Muerte azteca. Cuando deciden tocarlo, desatan una maldición aterradora: cada uno comienza a ver su propia muerte futura, manifestada en figuras terroríficas que los acechan sin descanso. A lo largo del relato, la interpretación de Keen será clave mientras los personajes intentan detener la maldición antes de que los destruya.

El filme, basado en un relato corto de Owen Egerton, combina terror ancestral con drama adolescente, y Keen se perfila como el punto emocional y narrativo de la historia, llevando al espectador por un camino donde el miedo y la desesperación se entrelazan con la valentía y la resiliencia juvenil.

El elenco se completa con Sky Yang (Rebel Moon), Percy Hynes White (Miércoles) y Nick Frost (Zombies Party), quien aporta un toque de humor oscuro, pero la atención se mantiene en Keen, cuya presencia y desempeño guían el ritmo y la tensión de la trama.

Corin Hardy, director de La Monja y The Hallow, regresa al género que domina, pero con un enfoque más emocional y mitológico. La película combina iconografía precolombina y horror clásico, con una fotografía cargada de sombras y símbolos antiguos, y un diseño sonoro centrado en el silbato, elemento clave para generar la atmósfera inquietante.

Distribuida por Warner Bros. Pictures, "Whistle" promete convertirse en uno de los estrenos más esperados de 2026, consolidando a Dafne Keen como protagonista central de un terror que mezcla mito, adolescencia y horror psicológico.

