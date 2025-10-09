Aerolíneas Argentinas anunció demoras en 95 vuelos debido a un paro de pilotos

El paro de pilotos de Aerolíneas Argentinas provocará demoras en 95 vuelos programados entre las 16 y las 20 horas, afectando a más de 12.000 pasajeros. El reclamo de los sindicalistas se centra en la falta de avances en las paritarias.

Hoy 08:39

Este jueves, Aerolíneas Argentinas informa que, debido al paro de pilotos convocado por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), se producirán demoras en 95 vuelos programados entre las 16 y las 20 horas. La medida afecta a más de 12.000 pasajeros y genera incertidumbre a pocos días del fin de semana largo.

El 9 de octubre, los pilotos de APLA llevarán a cabo asambleas en horarios clave en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. Los sindicalistas reclaman por la falta de avances en las paritarias con la empresa y denuncian incumplimientos del convenio colectivo.

A través de un comunicado, Aerolíneas Argentinas expresó: “Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda generar y continuaremos trabajando para mitigar cualquier efecto que la medida pudiera tener en los planes de vuelo de sus pasajeros”.

Además, las autoridades de la línea aérea nacional resaltaron que, en un contexto en el que la compañía ha dejado atrás una década y media de pérdidas operativas millonarias y de dependencia de fondos del Estado, las medidas de fuerza no colaboran con la resolución de los problemas estructurales de la empresa. Desde Aerolíneas, aseguraron que este proceso de mejora y sustentabilidad requiere del acompañamiento responsable de los gremios, y no de acciones que atenten contra el desarrollo y crecimiento de la compañía.