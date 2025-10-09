Ingresar
Norma Fuentes participó de la bendición de la imagen de María Auxiliadora y del Centro Educativo del Oratorio Don Bosco

La jefa comunal agradeció la invitación y destacó el trabajo permanente del Oratorio.

Hoy 09:45

La intendente, Ing. Norma Fuentes, participó de la ceremonia de bendición de la gruta de María Auxiliadora y del Centro Educativo del Oratorio Don Bosco.

La jefa comunal agradeció la invitación y destacó el trabajo permanente del Oratorio que, ha ido sumando a lo largo de los años desde su inicio con el padre Salvador Moreno, las múltiples actividades deportivas y educativas para los jóvenes.

Asimismo, resaltó la incorporación de la Unse para la formación de la comunidad y la activa creación de oportunidades para los ciudadanos.

“En un momento muy difícil para la humanidad donde pesa el individualismo sobre lo común, es importante destacar la labor y decirles que felicitó a todos lo que hacen posible el encuentro”, resaltó la jefa comunal.

Durante la ceremonia estuvo acompañada por los jóvenes y miembros del Oratorio encabezados por el padre Alex Arena, por el subsecretario de Gobierno de la Provincia, Facundo Funes; el secretario de Coordinación municipal, Daniel Kobylañski, la directora de la Escuela de Artes y Oficios de la Unse, Eve Coronel, y del padre inspector de la Congregación Salesiana Héctor Barbieri, quien realizó la bendición religiosa de la imagen de María Auxiliadora, patrona de los jóvenes.

